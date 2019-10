Chantel Regter eist verdiend de hoofdprijs in 1.45m RWC NI Salland op

Sjack Meuleman zette in de 1.45m Grote Prijs van de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics een pittige maar eerlijke proef met de planken insprong dubbel als echte scherprechter van de avond. Slechts drie van de 50 deelnemers hielden de nul op het scorebord en plaatsten zich voor de barrage. Daarin kwam Chantal Regter als beste uit de bus.

De organisatie van de Winter Classics probeerde er een echt feestje van te maken met een zanger tussen de barrage en de prijsuitreiking. Voor de ogen van een mooi aantal toeschouwers mocht Chantal Regter de eerste prijs in de VDL Stud prijs van 2250 euro in ontvangst nemen. De amazone verwees Dennis van den Brink en Elisa van de Craats naar de plaatsen twee en drie.

Aan de leiding

Dennis van den Brink startte met Frasier (v.Carambole) als eerste in de barrage en reed een erg strakke ronde op een goed ritme. De ruiter reed geen meter teveel en versnelde in de laatste lijn nog één keer om in 35.87 te finishen. Van den Brink ging aan de leiding. Elisa van de Craats deed met Calico Z (v.Calvados) een goede duit in het zakje. De 21-jarige vertrouwde op haar schimmelmerrie en reed met een goed grond tempo haar ronde. In de laatste lijn moest van de Craats net één keer iets inhouden en liet de amazone de tijd stilstaan op 36.68 seconden.

Zonder geluk vaart niemand wel

Als laatste starter had Chantal Regter met Quilando (v.Quintender) alle kaarten in handen en wist wat haar te doen stond. De amazone had de vaart er goed inzitten en had op hindernis twee wat geluk, maar zonder geluk vaart niemand wel. Een kort en snel gereden barrage in 34.95 seconden leverde Regter de hoofdprijs in de 1.45m van de RWC op.

Bron: Persbericht/ClipMyHorse.tv/Horses.nl