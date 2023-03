Charlotte Bettendorf pakt zege in Vejer, Thijssen snelste

In Andalusië werd de 2* Grote Prijs over 1,45m deze week gewonnen door de Luxemburgse amazone Charlotte Bettendorf en haar 12-jarige Babacool (v. Dolar de la Pierre). Sanne Thijssen was de snelste in de barrage, maar kreeg een balk op de allerlaatste hindernis met Clarima 6 (v. Clarimo). Thijssen plaatste zich als tiende.

Tweede was de Italiaan Emanuele Camilli met Chaccrouet (v. Chacco-Blue). De derde plaats ging naar de Duitse amazone Jana Wargers met de negenjarige Nevado de Toluca (v. Toulouse). Haar landgenote Kendra Claricia Brinkop reed de eveneens negenjarige Olympke van ’t Merelsnest (v. Vigo d’Arsouilles) naar plaats vier.

Thijssen de snelste

Vroeg in de barrage nam Jana Wargers de leiding met Nevado de Toluca. De jonge Duitse finishte foutloos in 39,17 seconden. Sanne Thijssen kwam met Clarima 6 direct snel uit de startblokken. De schimmelmerrie is vlot en slim, maar moest door Thijssen wel eenpaar keer gecorrrigeerd worden voor de sprong. De gok op de laatste lijn – een lange bocht – pakte helaas niet zo goed uit, en de balk viel. Thijssen had wel de beste tijd van de dag: 38,54 seconden.

De twee-na-laatste ruiter, de Italiaan Camilli, streefde Wargers voorbij. Vlak na hem was ook Charlotte Bettendorf met Babacool duidelijk op jacht. Met korte wendingen en een felle laatste lijn, waarin zij wel precies de goede afstand kreeg, pakte de Luxemburgse de leiding. Laatste starter Johnathan Buxton deed verder geen serieuze poging meer om haar tijd van 38,77 seconden te verbeteren.

Uitslag

Bron: Horses.nl