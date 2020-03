Charlotte Bettendorf uit roulatie na zware val

Voor Charlotte Bettendorf is de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera afgelopen. De Luxemburgse amazone kwam met haar paard onfortuinlijk ten val op een sloot en brak haar onderarm. Bettendorf is inmiddels geopereerd en het herstel zal enkele maanden duren.

Charlotte Bettendorf, stalamazone van Ecurie Mathy in België en met verschillende paarden aan de start in Vejer, schreef op haar Facebookpagina: “Dit was niet het einde van de Sunshine Tour waar ik op had gehoopt, maar dat is de sport en kan niet altijd goed gaan.”

Op een sloot kreeg de amazone een zware val en brak haar onderarm. Ze is inmiddels geopereerd. Bettendorf: “De operatie ging goed en ik hoop dat mijn arm snel hersteld zodat ik weer de teugels in handen kan nemen.”

Bron Studforlife/Facebook