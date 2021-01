Chechic wint Mexicaanse Grand Prix zonder nulrondje

De Argentijn Manuel Chechic won zaterdag met Abril Giquadana Semilly (v. Quadanne Z) de 3* Grote Prijs van Puebla in Mexico. Hij hoefde daarvoor geen barrage te rijden en zélfs een compleet foutloos basisparcours was niet nodig. Chechic reed naar de overwinning door in de eerste ronde al het hout te laten liggen, maar wel één tijdfout te maken.

In totaal kwamen 31 combinaties aan de start van de GP over 1m50. De snelste vierfouter van het basisparcours werd tweede. Dat was Jose Antonio Chedraui Eguai met Mighty Mouse (v. Quartz Adelheid Z). Dit paard kennen Europese springliefhebbers wellicht nog onder Steve Guerdat, die Mighty Mouse vorig jaar in enkele Wereldbekeretappes startte. Manuel Gonzalez Dufrane was derde met Martialis (v. Nabab de Reve).

Uitslag

Bron: Horses.nl