Cheyenne 111 neemt afscheid van de sport

De Frans-Zwitserse amazone Laetitia du Couëdic laat haar merrie Cheyenne 111 Z met pensioen gaan. "We hadden niet kunnen dromen van een betere leraar", zo omschreef Du Couëdic de zeventienjarige bruine dochter van Chatman.

De merrie begon haar carrière onder de Braziliaanse Marlon Módolo Zanotelli voordat zij werd gekocht door de stoeterij van Coudrettes voor Kevin Staut. Met de Franse Olympische teamkampioen behaalde de merrie de vijfde plaats in de Equita Masters in 2012, op de CSI 5 * -W in Lyon.

Leerpaard

In 2015 werd Cheyenne 111 Z overgenomen door de Zwitserse Laetitia du Couëdic, een leerling van Kevin Staut aan de Haras de la Forge. Zo kon zij haar carrière met deze leermeester beginnen. Deze combinatie namen ook deel aan de Europese Young Riders kapioenschappen in Samorin in 2017. Daar eindigde als vijftiende.

In 2018 werd Cheyenne 111 Z onder het zadel van Léon Pieyre, de jongere broer van Laetitia du Couëdic, uitgebracht. Hij nam vorig jaar met Cheyenne 111 Z deel aan de Europese Jeugdkampioenschappen in Zuidwolde.

