Children derde in FEI Jumping Nations Cup Youth Final

Het Children-team van bondscoach Edwin Hoogenraat heeft in de FEI Jumping Nations Cup Youth Final in De Peelbergen de bronzen medaille veroverd. Een mooie afsluiting van een goed seizoen voor de springjeugd in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar. Europees kampioen België kaapte in Kronenberg wederom het goud weg met de Zweedse Children op de tweede plaats. “Ik ben heel blij met deze bronzen medaille. Een mooie bekroning op ons werk”, lacht Hoogenraat.

De Nederlandse Children plaatsten zich afgelopen donderdag met gemak voor de finale van de FEI Jumping Nations Cup Youth Final, die zondagochtend bij De Peelbergen werd verreden. Met een totaal van acht strafpunten kwam het team van Hoogenraat op een gelijk aantal strafpunten met Groot Brittannië. De snellere totaaltijd van Oranje bracht het brons. Aan de finale namen in totaal 12 landen deel.

‘Nu valt het een keer de goede kant op’

“Jersey Kuijpers reed als laatste voor ons team een hele vlotte ronde. Daarmee hebben we net het verschil gemaakt. We hebben paarden in het team die van nature snel zijn, maar dat hebben de Britten ook”, legt Hoogenraat uit. “Nu valt het een keer de goede kant op, waar het op het EK net wat minder liep. Het hele seizoen liep al fijn. De Grote Prijs afgelopen vrijdag was al een voorproefje toen reden ze ook al super goed. In de eerste ronde op donderdag plaatsten we ons met een foutloos resultaat voor de finale. We voelden dat het zou kunnen, maar het was vandaag ook maar één ronde. Het was spannend tot het laatst. Het waren eigenlijk vier foutloze ronden, zo goed reden ze. Alleen kregen we toch nog een paar foutjes. Deze bronzen medaille is ook het minimale wat ze verdienden. Ik ben heel blij. Een mooie bekroning op ons werk.”

‘Brons is mooi afscheid’

Toch ook een beetje weemoed bij de bondscoach. “Ja. Voor vier van de vijf is dit hun laatste jaar bij de Children. Alleen Yoni van Santvoort kan nog verder. Deze bronzen medaille is dus een mooi afscheid voor deze groep.”

Van Santvoort foutloos

In de landenwedstrijd-finale reed Yoni van Santvoort met Esprit (v. Sir Scandic) een foutloos parcours. Britt Schaper en haar paard In the Air (v. Air Jordan), Yfke Priem met Esprit de Pomme (v. Berlin) en Jersey Kuijpers rijdend op JK Horsetrucks Quanta Questa (v. Quidam de Revel) kwamen over de finishlijn met vier strafpunten.

