Children en Junioren winnen CSIO Youth finals

De Children en de Junioren hebben onder leiding van Edwin Hoogenraat de CSIO Youth finals springen in Peelbergen gewonnen. Een fantastische afsluiting van het seizoen met de beste landen aan start. De Young Riders eindigden net naast het podium, de pony-equipe werd zevende in de finale. “We hebben een heel goed seizoen gehad met de jeugd, maar dit was echt een fantastische afsluiting”, is de enthousiaste reactie van de bondscoach.

De junioren wonnen de eerste ronde en de finale van de FEI CSIO Youth final. Daarvoor hoefde Nick Nanning met Bandia niet meer aan start te komen. “Dat was niet eens nodig. We waren na drie combinaties al niet meer in te halen”, kijkt Hoogenraat tevreden terug. “Er stond veel te springen. Ze reden echt geweldig.” Naast Nick Nanning bestond het juniorenteam in de finale uit Thijmen Vos met I’ve got the Key, Mila Everse met Orso Del Terriccio en Emma Bocken met Kadessa Z. De laatste twee reden foutloos, Thijmen noteerde een resultaat van 6 strafpunten.

Children winnen ook

“Bij de Children stond een reële proef met hindernissen op een hoogte van 1.35m” aldus Hoogenraat. “Wij hebben paarden met veel vermogen en ruiters met veel ervaring. Er waren heel veel nullers. Gelukkig zijn mijn ruiters mentaal best sterk en hielden ze hun koppie er heel goed bij. Met drie nulrondes wonnen we de wedstrijd. Echt fantastisch.” Jesse Berkers en Aragon Happhira reden foutloos, net als Emma Heijligers met Sambucca en Yoini van Santvooort met Ilandra. Het streepresultaat (slechts 4 strafpunten) kwam op naam van Faye Louise Vos met Monica LH.

Ponyamazones en young riders

De ponyruiters eindigden op de zevende plaats. “Met de pony’s heb ik het hele jaar niet veel keus in mijn selectie. Nu hadden we geen wegstreepresultaat met het team en dan wordt het zwaar.” De Young Riders eindigden net naast het podium op de vierde plaats. Een goed resultaat voor het team onder leiding van Vincent Voorn. Edwin Hoogenraat kijkt tevreden terug: “We hebben een heel succesvol seizoen gehad. En dit was een fantastisch slot hier in Peelbergen in de CSIO Youth Finals.”

Bron: KNHS

