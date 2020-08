Children gedeeld tweede in landenwedstrijd

Het Dutch Youngster Festival werd zondag afgesloten met prima prestaties van de Nederlandse children in de landenwedstrijd om de Lodewijk Assurantiën Prijs. Het leverde geen zege op, maar de met de Belgen gedeelde tweede positie zorgde voor volop tevredenheid. Ook bij chef d’équipe Edwin Hoogenraat, die goedkeurend toezag hoe zijn team de schade in beide manches tot slechts vier strafpunten beperkt hield.

Die strafpunten moesten worden genoteerd omdat nationaal kampioene Alicia Bocken met haar twaalfjarige vosmerrie Dagma (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en Jersey Kuipers met de negen jaar oude bruine merrie Alice du Wonderland JKH Z (v. Aristo) in de eerste manche beiden tegen een springfout aanliepen. Eerste starter Thijmen Vos hield in zijn eigen woonplaats met zijn veertienjarige bruine ruin Calgary 56 (v. Carinjo) beide omlopen de lei schoon en dat lukte ook Yfke Priem met haar twaalfjarige schimmelmerrie Esprit de Pomme (v. Berlin).

Fraaie afsluiting Thijmen Vos

Voor Thijmen Vos betekende het een fraaie afsluiting van een uitstekend geslaagde vierdaagse in eigen omgeving. “Het was goed”, klinkt het ingetogen, “met beide paarden liep het prima deze dagen en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.” Een voorkeur voor Theo 149, waarmee hij de Grote Prijs reed, of Calgary 56 heeft hij niet echt. “Het zijn allebei paarden met veel vermogen, verder zijn ze heel verschillend.”

Omdat Alicia Bocken in de tweede rit geen averij opliep, was Oranje al na drie optredens in de

tweede manche zeker van tenminste de gedeelde tweede plek en hoefde Jersey Kuijpers niet voor

een tweede keer in actie te komen. De Britten hielden de spanning nog wel tot het eind vast, maar

ook dit keer leverden drie van hun vier starters een gave nulronde af.

‘Goed gereden’

Edwin Hoogenraat kon er goed mee leven. “Er is goed gereden, ik ben heel tevreden. Alicia was in de

eerste ronde misschien wat te voorzichtig en Jersey had een pechfout. Het is klasse dat we vervolgens in de tweede manche drie keer foutloos rondgaan en op het laatst Jersey niet eens meer hoefden te laten rijden. Natuurlijk hoop je stiekem nog wel op een barrage, maar het stemt me heel voldaan hoe de kinderen hier gepresteerd hebben. Ook in de tussenrubrieken door ruiters, die niet in de equipe reden. Al met al was dit een heel mooie dag met prima resultaten.” Groot Brittannië won dus zonder springfouten, België en Nederland werden gedeeld tweede met vier strafpunten, Duitsland sloot dit keer de rij met 16 strafpunten.

Drie Nederlandse zeges

De slotdag van het Dutch Youngster Festival leverde buiten de landenwedstrijden om drie Nederlandse zeges op. Emma Bocken was met haar bruine ruin Check Out (v. Tangelo vd Zuuthoeve) de beste in de Big Tour om de Morssinkhof Prijs voor junioren. Anouk Tolboom won de rubriek in de Big Tour om de Boessenkool Prijs bij de Children met haar schimmelmerrie Gibroka (v. Zirocco Blue) en Pien de Boer zegevierde in de strijd om de Pavo Tony Zwienenberg Prijs in de Small Tour voor Children met KWPN’er Fame.

Alle uitslagen

Bron: Persbericht