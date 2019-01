Chinees avontuur voor springamazone Kelly Jochems

Springamazone Kelly Jochems nam aan het begin van dit nieuwe jaar deel aan het CSI Guangzhou, een Chinese stad met maar liefst 15 miljoen inwoners. In regionaal dagblad BN De Stem vertelde de Young Rider (en zus van Kevin Jochems) gisteren meer over haar Chinese avontuur.

“Vorig najaar werd onze merrie Qwina verkocht. Samen met dertig andere Europese paarden ging ze naar China. Een maand later kwam de uitnodiging om daar een driedaags concours te komen rijden. Op hun paarden. Dat wilde ik wel. Mooi om een keer mee te maken. Spannend was het wél. Ik wist totaal niet wat me te wachten stond.” Kelly had helaas geen optimale voorbereiding, haar vlucht werd gecanceld en voor de heenreis was ze maar liefst 27 uur onderweg.

Onbekende paarden

De voor haar onbekende paarden konden na haar aankomst niet meer gereden worden, maar de volgende morgen moest ze toch om tien uur ’s ochtends de ring in. “Met paarden die ik nooit eerder had gereden. En ook nog in zwaardere driesterrenparcoursen dan de paarden gewend waren. Het eerste paard, Ever So Clever Blue, kwam goed aan de finish. Ook in de rankingproeven en in de Grote Prijs bleef het bij een enkel foutje.” Haar tweede paard was een wildcard. Jochems zou op French Kiss van de Nethe de ring ingaan, maar het werd een ander onbekend paard genaamd J’Accord. “Dat viel niet mee. Hij wilde eigenlijk niks. Alleen de volle tribunes bekijken.”

Op het concours zelf was Kelly een bezienswaardigheid. Ze was in de zware proeven de enige amazone. “Dat vonden ze daar kennelijk nogal apart. De ene fotograaf na de andere dook voor me op. Het was een geweldige ervaring. Misschien komt er nog wel eens een telefoontje om mee te doen.”

Bron: BN De Stem/Instagram