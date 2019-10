Chinees Erdeng wint WB-League Final Beijing met KWPN’er Brikibo vd Bosbeek

De Chinese ruiter Jirigala Erdeng won gisteren met zijn KWPN'er Brikibo vd Bosbeek (v. Concorde) de wereldbeker League Final in Beijing. Er kwam geen barrage aan te pas, Erdeng wist als enige met de dertienjarige merrie foutloos te blijven in het basisparcours. Op de derde plek eindigde nog een KWPN'er, de Mr. Blue-zoon Eyes Blue de la Sina onder Gen Ba.

De China League Final over 1,50m was zwaar, van de 31 deelnemers kon alleen Jirigala Erdeng zonder fouten blijven met de Concorde-dochter Brikibo vd Bosbeek. De overwinning ging dus naar de Chinese ruiter met het fokproduct van N.G.M Santvoort uit Nuland. Erdeng rijdt de merrie al sinds 2014, daarvoor zaten de Belgen Victor en Alexander Kumps in het zadel.

Achter Erdeng volgden drie landgenoten met alleen tijdfouten. Tongyan Liu werd tweede op Ku Bu Qi met een tijdfout en Gen Ba kreeg ook een tijdfout met de tienjarige Eyes Blue de la Sina en werd derde. Op de vierde plaats eindigde Rui Zhang op High Sky du Sud (v. Thunder vd Zuuthoeve) met drie strafpunten.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl