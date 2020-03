Chloe Reid wint Wereldbeker kwalificatie proef

In de 1.50m Wereldbeker kwalificatie proef, direct op tijd, in Live Oak van vrijdagavond was de overwinning voor de Amerikaanse Chloe Reid. Samen met Souper Shuttle (Stakkato x La Zarras) kwam ze voor het thuispubliek in 63.23 seconden over de eindstreep. Zondag middag zal de 100,000 dollar Wereldbekerwedstrijd plaatsvinden in Live Oak, Ocala.

De tijd van Reid was moeilijk te verbeteren. Twee seconden langzamer dan nummer één plaatste de Ierse Nicky Galligan zich met Java Miss Jordan (Luidam x Obos Quality) in 65.28 seconden, wat goed was voor een tweede plaats. Het podium werd compleet gemaakt door Adam Prudent in het zadel van de Frans gefokte Romeo de Villaret (Mr. Blue x If de Merze). De combinatie eindigden het parcours in 65.78 seconden.

Goed parcours

“Souper Shuttle voelde vandaag geweldig aan. Ik wist dat het een goed parcours zou zijn nadat ik het had gelopen”. Verteld Chloe Reid na de zege.” Mijn plan was om beide paarden in allebei de rubrieken te starten hier in Live Oak. We gingen ervoor in zowel de 10,000 dollar 1.40m rubriek als deze kwalificatie proef, maar wilden ons ook klaarmaken voor de resterende rubrieken dit weekend. Daarom ben ik erg blij met hoe het vandaag heeft uitgepakt”.

Uitslag

Bron: Worldofshowjumping