Christian Ahlmann geeft barrage les in Nationale Grote Prijs van Warstein

In de Nationale Grote Prijs van Warstein op S***-niveau wat neerkomt op 1.45m/1.50m-niveau was Christian Ahlmann heer en meester. De ruiter liet even zien wat hij waard was in de barrage en pronkte bovenaan de uitslagenlijst. Niklas Betz en Angelique Rüsen, stalamazone van Zangersheide, werden twee en drie.

Van de 53 deelnemers bleven er 10 foutloos. Het was een pittig parcours waarbij vooral de laatste hindernis vaak in het zand belandde. Christian Ahlmann zadelde de achtjarige Calvino (v.Castelan) en hield de nul op het scorebord. In de barrage liet de Duitse ruiter even zien hoe je een barrage rijdt en was meer dan anderhalve seconde los van de nummer twee. Een tijd van 33.82 bezorgde Ahlmann de winst.

Betz en Rüsen

Niklas Betz kwam het dichtst in de buurt van Ahlmann. De jonge ruiter stuurde Contan (v.Contact Me) rond in 35.28 seconden en mocht als tweede opstellen. De stalamazone van Zangersheide Angelique Rüsen maakte de top drie compleet. Met de Cumano-zoon Atomic Z kwam de amazone na 36.10 seconden door de finish en werd daarmee derde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl