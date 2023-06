Christian Ahlmann neemt revanche en wint LGCT Grand Prix Parijs

Na een val in Mexico stond Christian Ahlmann geruime tijd langs de zijkant. Vandaag verscheen de Duitse topruiter weer in de ring en nam op imponerende wijze revanche. Ahlmann vormt een succesvolle combinatie met de elfjarige Mandato Van De Neerheide (v. Emerald) en stuurde de Emerald-ruin vandaag naar de eindoverwinning in de LGCT Grand Prix van Parijs.

Ahlmann kwam al vroeg aan start in de 1,60m Grote Prijs van Parijs. Naast hem waren er nog 35 andere ruiters die de ring onder de Eiffeltoren binnen reden. Een makkelijke opgave bleek het allerminst want aan het einde van de rit waren er maar zeven combinaties die zich plaatsten voor de barrage. Met snelle namen als Roger Yves Bost, Gregory Wathelet en Penelope Leprevost beloofde het een spannende barrage te worden.

Ahlmann snelt naar 100.000 euro

Christian Ahlmann en Mandato Van De Neerheide gooiden het gaspedaal helemaal open en dat betaalde zich uit in de overwinning die goed was voor 100.000 euro. In Mexico kwam de ruiter ongelukkig ten val en stond sindsdien aan de zijlijn. In Parijs reed Ahlman weer zijn eerste LGCT-wedstrijd en in 38.09 seconden stelde hij de overwinning veilig. Het thuispubliek had misschien liever Roger Yves Bost of Penelope Leprevost zien winnen maar zij kwamen net te kort voor de eindoverwinning. Yves Bost reed Cassius Clay Vdv Z (v. Calvino Z) in 38.53 seconden naar de tweede plaats en Leprevost reed Bingo Del Tondou (v. Vigo D Arsouilles Stx) in 39.37 seconden naar het brons.

Uitslag

Bron: Horses.nl