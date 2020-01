Christian Ahlmann overtuigend naar winst in Wereldbeker Abu Dhabi

Christian Ahlmann schreef gisteravond de Wereldbeker van Abu Dhabi op zijn naam. De Duitser reed een zeer strakke ronde in de winning-round en mocht 23.750 euro in ontvangst nemen. Ahlmann troefde Abdel Saïd af die tweede werd en Michael Pender eindigde als derde in de proef.

Twaalf combinaties mochten terugkomen voor de winning-round, waarvan er zeven de nul op het scorebord hadden weten te houden. In de winning-round wisten er slechts vier foutloos te blijven. Het leek even of Abdel Saïd er met de overwinning vandoor ging. De Egyptenaar klokte met Arpege du Ru (v.Apache d’Adriers) een tijd van 39.49 seconden en veel sneller dan dat leek het niet te kunnen.

Ahlmann

Tot Christian Ahlmann met Solid Gold Z (v.Stakkato Gold) de ring betrad als voorlaatste starter had Saïd de overwinning nog stevig in handen. Ahlmann reed een zeer strakke ronde en door nog weer drietiende onder de tijd van Saïd en snoepte met 39.16 de Egyptenaar de winst af. Solid Gold Z is pas negen jaar en heeft tot nu toe op vijf 5* wedstrijden met een tweede plaats in de Grand Prix van Madrid in november vorig jaar. Met deze overwinning op 1.60m-niveau laat Ahlmann zien in Solid Gold Z weer een nieuwe troef te hebben voor nu én de toekomst.

Ahlmann dus op één, Saïd op twee en op de derde plaats vinden we Michael Pender en HHS Calais (v.Cavalier Royale). De Ier kwam nog behoorlijk dicht in de buurt, maar moest uiteindelijk met 39.88 genoegen nemen met een derde prijs. Chad Fellows was de laatste dubbele foutloze in de rubriek en werd met Vinci de Beaufour (v.Diamant de Semilly), voorheen gereden door Yves Houtackers, vierde in een tijd van 40.24.

Bekijk hier de ronde van Ahlmann:

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl/ClipMyHorse