Cian O’Connor versterkt zijn toppaarden-arsenaal met Lazzaro delle Schiave

Hoewel zijn toppaarden-arsenaal al behoorlijk goed gevuld is, heeft Cian O’Connor nog een 1.60m paard aan zijn team toegevoegd. Na Irenice Horta (v.Vigo d'Arsouilles), Valdocco des Caps (v.Number One d'Iso Un Prince) en PSG Final (v.Toulon) is nu ook Lazzaro delle Schiave (v.Acodetto) naar de stallen van O’Connor verhuisd. Het toppaard liep al op 1.60m niveau met de Italiaan Massimo Grossato.

O’Connor nam Irenice Horta over van Lorenzo de Luca en liep al op 1.60m niveau met de Italiaan. In Rome pakte O’Connor al een tweede plaats in de 5* 1.60m Grote Prijs met de Vigo-zoon. De Ier nam de teugels van Caldocco des Caps over van Guillaume Foutrier begin september en werd in Samorin zesde in de 1.45m 2* GP. PSG Final nam die Ierse topruiter over van de Oostenrijker Max Kühner en met deze met macht springende Toulon-zoon schreef O’Connor in oktober de 4* Grand Prix van Samorin op zijn naam.

Lazzaro delle Schiave

Naast deze toppaarden heeft de topruiter nu dus ook Lazzaro delle Schiave onder het zadel. In een 1.60m proef op de CSIO5* wedstrijd in Hickstead vorig jaar werd de 10-jarige ruin met zijn vorige ruiter Grossato al tweede, in de 3* GP van Arezzo dit jaar werd hij eveneens tweede en in Hickstead vier maand geleden noteerde het duo in de 5* landenwedstrijd alleen vier strafpunten in de eerste manche. Met de toevoeging van deze 10-jarige Acodetto-zoon aan zijn team van toppaarden is O’Connor klaar om te strijden op het hoogste niveau.

Bron: GrandPrix Replay/Horses.nl