Cian O’Connor ziet talent Taj Mahal vertrekken

De tienjarige talentvolle Zangersheide hengst Taj Mahal heeft de stallen van Cian O'Connor verlaten. De zoon van Emerald komt onder het zadel van de Britse jeugdamazone Keira Stoute. Onder de naam Etoile van de Neerheide Z won Taj Mahal het Belgische kampioenschap voor zevenjarige springpaarden.

Eric van Giel fokte Taj Mahal uit de 1,45m merrie Deja Vu van de Neerheide (v. Quannan). Onder Dieter Vermeiren groeide de Zangersheide goedgekeurde hengst uit tot een succesvol springpaard. Het paar won onder meer zilver op het Belgische kampioenschappen voor zevenjarige springpaarden en nam deel aan het WK in Lanaken bij de vijf- en zesjarigen.

Twee jaar geleden kwam Taj Mahal onder het zadel van de Ierse topruiter Cian O’Connor. Het paard ontwikkelde zich door tot op 5*-niveau. Ze wonnen onder andere de 3* Grand prix in Knokke vorig jaar. Hun laatste internationale wapenfeit was een vierde plaats in een 1,50m-rubriek op het WEF in Wellington in februari.

De achttienjarige Britse Keira Stoute is de nieuwe amazone van Taj Mahal en de hengst komt in de stallen van Keysoe International van Sarah Stoute.

