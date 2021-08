Clarissa Crotta en Toni Hassmann gaan trouwen

Op haar verjaardag in juni vroeg de drievoudige Derby-winnaar Toni Hassmann zijn partner Clarissa Crotta ten huwelijk. Vijftien jaar geleden begon hun relatie in Arezzo en twee jaar geleden werd hun dochter Stella geboren. Het stel trouwt op 27 augustus.

Over tien dagen willen de succesvolle springruiters hun geluk bij het altaar bezegelen. “We trouwen op 27 augustus bij de burgerlijke stand in Ibbenbüren,” onthult Clarissa Crotta, die met het Zwitserse team Europees kampioen werd in 2009. Het echtpaar runt er een wedstrijd- en trainingsstal.

Het huwelijksfeest vindt plaats op het strand van Sardinië op 3 september. “We zijn er drie keer geweest en als kind kwam ik er vaak,” zegt de aanstaande bruid.

Natuurlijk zullen ze het vieren met hun familie en vele vrienden. “Natuurlijk zullen er ook een paar ruiters zijn,” lacht Clarissa. Haar getuige is de springruiter Soenke Kohrock. Natuurlijk zullen Toni’s broer Felix Hassmann en zijn vriendin Lena Waldmann er ook zijn, evenals hun goede vrienden Harm Lahde, Finja Bormann en Lutz en Leonie Gripshöver.

Bron Spring-reiter.de