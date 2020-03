Claudia Verburgt is met Abbervail Diamant iedereen te snel af

Met een geweldige rit stuurde Claudia Verburgt haar eigen fokproduct Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly) gisteren naar de zege in de 3* 1,45m-rubriek in Herning. De Brabantse amazone was ruim 3,5 seconden sneller dan de nummer twee, Sofie Slattery uit Ierland die Valentine du Bois Pinchet (v. Arpad des Six Censes) onder het zadel had.

De 3* rubriek over 1,45m was een Tabel A direct op tijd. Bijna de helft van de deelnemers bleef foutloos. Claudia Verburgt was met afstand de snelste. De elfjarige Abbervail Diamant sprong katachtig en was super snel tussen de hindernissen. Verburgt kwam uit op een tijd 58,04 seconden en werd door niemand benaderd.

De Ierse Sofie Slattery finishte met Valentine du Bois Pinchet in de tweede tijd. Haar 61,73 seconden was ruim langzamer dan de tijd van Verburgt. Zascha Nygaard Andreasen reed voor eigen publiek Campino 499 (v. Cador) in 64,47 seconden naar de derde plaats. De amazone debuteerde in januari met de Oldenburger die zeovernam van Andreas Kreuzer.

Op de vierde plaats eindigde Alex David Gill die op de Bacardi VDL-dochter Goldenstar ook knap foutloos bleef en in 64,86 seconden over de finish kwam. De Deen Mathias Nørheden Johansen maakte de top vijf vol. Hij was op Contonio (v. Contendro II) slechts o,o2 langzamer dan Gill.

Bron Horses.nl