Martin Fuchs heeft op sociale media laten weten dat zijn toppaard Clooney (v. Cornet Obolensky) weer thuis is uit de kliniek. Clooney brak half augustus zijn bovenarm bij een glijpartij in de weide. Na een operatie en verblijf in de kliniek mag de schimmel nu thuis van zijn welverdiende pensioen gaan genieten.