Comfortuna VDL wint in Duitsland

De KWPN-gefokte Comfortuna VDL (v. Berlin), die Oldenburgs en Zweeds goedgekeurd is, won vanmiddag de medium tour in het Duitse Eschweiler. Onder de Brit James Billington was de door de familie Rinkes gefokte hengst bijna twee seconden sneller dan Clemens de la Lande (v. Comme Il Faut) met Philipp Schulze Topphoff.

De 2* Grand Prix van Eschweiler ging naar Katharine Offel met Quintair (v. Quintero). Tweede was voor de Brit Michael Whitaker met KWPN-ruin Flinstering (v. Tangelo van de Zuuthoeve) die in de barrage slechts 7/100 toegaf op Offel. De derde plaats in de Grote Prijs was voor zijn landgenote Georgia Tame met Z7 Ascot (v.)

Uitslag medium tour

Uitslag GP

Bron: Horses.nl