Comme il faut neemt afscheid van sport op zijn geboortegrond

Marcus Ehning neemt zaterdagavond tijdens de Europese kampioenschappen in Riesenbeck afscheid van zijn geweldige zestienjarige springpaard Comme il faut. "Comme il faut is geboren in de stallen van Ludger Beerbaum, hij is ook de fokker. Er is dus nauwelijks een waardiger omgeving te bedenken om hier afscheid van hem te nemen," vertelt Marcus Ehning aan spring-reiter.de. De hengst (Cornet Obolensky x Ramiro Z) zal volledig worden ingezet in de fokkerij.

De Duitse website spring-reiter.de sprak met Ehning over het afscheid van Comme il faut. Of hij verdrietig is over het einde van een geweldige sportieve carrière samen? “Ik ben dankbaar dat ik zo’n paard mocht berijden.” Afscheid nemen is natuurlijk ook moeilijk voor Ehning, “maar ik heb al veel ervaring met afscheid nemen van paarden uit de sport.”

Dreamteam

Marcus Ehning en Comme il faut waren een echt dreamteam. Vooral indrukwekkend was het gemak en de vreugde waarmee de hengst onder zijn topruiter elk parcours aflegde en het publiek in vervoering bracht. Samen behaalden ze verschillende overwinningen en hoge klasseringen in Grand Prix’, topklasseringen in de Global Champions Tour en in de Wereldbeker springen. Een gezamenlijk hoogtepunt was het EK 2019 in Rotterdam, waar Ehning met de hengst Europees vice-kampioen werd met het team en vijfde werd in het individuele klassement.

Amper 1,60m groot

De carrière van Comme il faut begon al heel vroeg, bij zijn fokker Ludger Beerbaum. Beerbaum brak door in de sport met Comme il fauts moeder Ratina Z. Het paar won onder meer Olympische gouden medailles. In 2005 werd Comme il faut geboren. Twee jaar later werd de hengst met pijn en moeite goedgekeurd bij het Westfaalse stamboek. Wie wilde nou zo’n kleine hengst gebruiken. Hij was immers amper 1,60m groot. Maar hij wil er – net zoals Ratina – kostte wat het kost over.

Hoog in de rankings

Maar de hengst maakte alle verwachtingen meer dan waar, in de sport en in de fokkerij. Hij sloot zijn 70-dagen test als jonge hengst af met een springindex van 140,25 punten en was vervolgens een seriewinnaar in wedstrijden voor jonge springpaarden, waaronder kwalificaties voor het Bundeschampionat onder Franz-Josef Dahlmann. Hij was niet alleen vice-Bundeskampioen, maar ook vice-Wereldkampioen van de jonge springpaarden in 2010. Inmiddels zijn al veel van zijn nakomelingen zijn actief in de internationale sport. Comme il faut staat hoog in de HorseTelex rankings B, C en D.

Bron Spring-reiter.de/Horses.nl