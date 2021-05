Compleet podium van KWPN’ers in 2* Grand Prix Montefalco, Don’t Worry B op kop

In de 2* Grand Prix van Montefalco waren de KWPN'ers oppermachtig. De complete top drie werd bezet door Nederlandse paarden met Italiaanse ruiters en de Numero Uno-zoon Don't Worry B liep voorop in de ereronde. De Chello III-nakomeling Folkert en de Elvis ter Putte-zoon Hervesther maakten het podium compleet.

De Italiaan Luca Marziani zat in het zadel van Don’t Worry B, gefokt door J.G. Boomkamp uit Borne. Het duo was in de barrage de concurrentie te snel af en klokte 37.18 seconden. Hiermee sleepten de twee de hoofdprijs in de wacht. Pasquale Datena en Folkert, gefokt door J. van Belzen uit Ritthem, deden er 37.76 seconden en werden hiermee tweede. Gianni Govoni stuurde Hervesther, gefokt door de Familie Moerings, rond in 37.99 en maakte het podium compleet.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl