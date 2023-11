Conner Swail zet WB Las Vegas op naam

Terwijl Max Verstappen even verderop snelle rondjes over de beroemde 'Strip' vol casino's reed, vond in Las Vegas ook de vijfde Amerikaanse etappe van de Wereldbeker Springen plaats. In de zeskoppige barrage bleven alleen de Ierse ruiter Conner Swail met Count me In (v. Count Grannus) en de Canadese Vanessa Mannix met Lehar (v. Verdi TN) foutloos. De Ier was dik een seconde sneller dan zijn concurrente en mocht de volle Wereldbekerpunten noteren.

Mannix traint bij Swail, dus het was dubbel feest voor de Ier zaterdagavond. De Amerikaanse Jill Humphrey werd als snelste vierfouter in de barrage derde met Chromatic BF (v. Connor). De winst zorgt ervoor dat Swail inmiddels tweede staat in het Noordamerikaanse tussenklassement. Daarin gaat Daniel Bluman aan de leiding.

‘Hij is me niks schuldig’

Swail was lovend over zijn paard, die hem al eerder een paar carrière-hoogtepunten bezorgde. Aan het begin van dit jaar was het paard wat minder zeker, maar de zestienjarige is weer helemaal terug. “Het ging een beetje op en neer met hem dit jaar. We hebben een stapje terug gedaan omdat hij zich niet zeker voelde met hogere hindernissen. Maar vandaag voelde hij weer op zijn best, dus ik ben echt heel erg blij. Dit paard is me niks schuldig, het is het beste paard dat ik ooit gereden heb. Hij heeft me in feite de wereldtop tien in gereden. Als hij het niet meer had willen doen, had ik daar prima mee kunnen leven. Maar gelukkig voelt hij zich weer heel goed.”

Bron: FEI / Horses.nl