Conor Drain oppermachtig in 1,40 GP Bathmen

Gisteravond werd in Bathmen de nationale 1,40m Grote prijs verreden en hierin was Conor Drain heer en meester. De Ier bezette naast de eerste plek ook de derde en vierde plek. Enkel Henri Stegeman bood de oppermachtige Drain nog tegenstand en nestelde zich op een tweede plaats.

47 combinaties verschenen aan de start waarvan 15 deelnemers de barrage bereikten. Conor Drain behaalde met maar liefst drie paarden de barrage. De Ier woonachtig in Twente was uiteindelijk met de Centadel-nakomeling Cencolou het snelst en finishte in 37,21 seconden. Gerben Morsink dook met zijn 36,56 als enige onder de tijd van Drain, maar door een fout viel de Twentenaar terug naar een achtste plaats.

Top vijf

Op een tweede plaats eindigde Henri Stegeman met Endeavour (v.Cantos). Stegeman wurmde zich tussen Drain’s dominantie door in de barrage een tijd van 38,58 te klokken, waarmee Henri uiteindelijk een tweede plaats pakte. Conor werd met Fieldmaster (v.Numero Uno) derde en vierde met Con Capitano (v.Contendros). Net achter Drain eindigde Hendrik Jan Schuttert met Guru (v.Cassini Gold) op plek vijf.



Bron: Horses.nl