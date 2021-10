Conor Swail beste met KWPN’er Gamble in nieuwe CSI5* in White Sulphur Springs

Het CSI5* in White Sulphur Springs in de Amerikaanse staat West Virginia is nieuw op de FEI kalender. Gisteren was de openingsdag met een 1,45m rubriek Twee Fasen Special. Conor Swail kreeg de primeur met de zege op de KWPN'er Gamble (v. Vingino). De Ier wist Ashlee Bond met Donatello (v. Diarado) met een kleine vier tiende te verslaan.

Price fighter Conor Swail is het afgelopen seizoen goed onderweg met de Vingino-zoon Gamble. Bij de meeste starts was de Ier met het fokproduct van Roel Hagendoorn uit Wierden in de top tien te vinden. In White Sulphur Springs was hij met Gamble de voorlaatste van de rubriek en wist toch nog onder de tijd van Ashlee Bond te duiken. Bond had al vroeg met haar Olympiade-paard Donatello een snelle tijd van 30,94 seconden op het scorebord gezet. Swail wist er een paar tiende vanaf te snoepen en won in 30,59 seconden.

Op de derde plaats eindigde Beat Mändli met de KWPN-merrie Dsarie (v. Veron), gefokt door M. Smit in Dedemsvaart. De Zwitser klokte 31,50 seconden. Twee amazones deelden de vierde plek. Erynn Ballard stuurde de KWPN’er Gakhir (v. Spartacus TN), gefokt door de Maatschap Van de Donk-Kooi, rond in 32,19 seconden. Hetzelfde deed Ashlee Bond met haar tweede paard Lazy (v. Hickstead).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl