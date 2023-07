Conor Swail en Count Me In winnen in Calgary

Met een sterk gereden barrage won Conor Swail met Count Me In (v. Count Grannus) het hoofdnummer van de vrijdag op Spruce Meadows in Calgary. Swail was een dikke seconde sneller dan zijn landgenoot Darragh Kenny met Arna 'T Kruisveld (v. Arko III). De Canadese Kara Chad stuurde voor eigen publiek de KWPN'er Igor GPH (v. Harley VDL) naar de derde plaats.

Vierentwintig combinaties kwamen aan de start in het 5* 1.45m-parcours dat was gebouwd door de Amerikaan Anthony d’Ambrosio. Slechts zeven van deze ruiters bleven foutloos en kwalificeerden zich voor de barrage. David Cameron trok zich terug voor de barrage, zes ruiters streden om de hoofdprijs.

Het werd een Iers gevecht tussen Conor Swail en Darragh Kenny. Het was Swail met Count Me In die de overwinning opeiste met een tijd van 37,57 seconden. Kenny en Arna ‘T Kruisveld bleven ook twee keer foutloos en legden beslag op de derde plaats in 38,75 seconden. Kara Chad stuurde de Harley VD-zoon Igor GPH ook foutloos rond en werd derde in 39,31 seconden.

Fokker A.M. Angenent-De Bruin

De tienjarige Igor is gefokt door A.M. Angenent-De Bruin. Het paard debuteerde internationaal onder de Haaksbergse springruiter Joey Lansink. Voordat Igor naar Canada vertrok zat Amke Bekhuis nog in het zadel van de ruin. Kara Chad is inmiddels ruim een half jaar onderweg en heeft de eerste successen op 5*-niveau geboekt.

Bron persbericht