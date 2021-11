Conor Swail oppermachtig in 1,50m Welcome Stake Las Vegas

Conor Swail is in topvorm met zijn paarden. Gisteravond stuurde de Ier zijn paarden Theo 160 (v. Christian) en Vital Chance de la Roque (v. Diamant de Semilly) naar de eerste en tweede plaats in de Welcome Stake op het 4* concours in Las Vegas. Swail bleef zijn concurrenten ruim voor, de nummer twee, Vanessa Mannix met Catinka 25 (v. Catoki) werd op bijna twee seconden gezet.

De Canadese Vanessa Mannix opende het bal met de Catoki-dochter Catinka. Ze reed een snelle foutloze ronde in 66,15 seconden. Conor Swail dook wat later onder Mannix’ tijd door met zijn eerste paard Vital Chance de la Roque en klokte 65,36 seconden. Pas aan het einde verbeterde Swail zijn prestatie door met Theo de winnende tijd van 64,80 seconden op de klokken te zetten en 18.000 dollar aan prijzengeld te cashen.

Conor Swail heeft de beide paarden pas dit jaar te rijden gekregen. De negenjarige Holsteiner Theo komt uit de stallen van Philippaerts en werd kwam via Ralf Prekel, Stijn Timmerman, Thibault Philippaerts en Nicole Mestrom in handen van de Ier. De twaalfjarige Vital Chance de la Roque komt uit de stallen van de Franse ruiterfamilie Hecart. De zoon van Diamant de Semilly kwam begin dit jaar onder het zadel van Swail. Swail won dit najaar al twee wereldbekerwedstrijden met hem.

Voormalig KWPN kampioen wint 1,45m

Eerder op de dag won Hillary Ridland met de KWPN’er Wonder Kid, of wel Gloed (v. Indoctro), de nationale 1,45m rubriek direct op tijd. De Amerikaanse bleef als enige foutloos in de proef. Gloed was KWPN kampioen van de zesjarige springpaarden voordat hij via de Dutch Sport Horse Sales in 2017 voor 220.000 euro naar Amerika werd verkocht. Het fokproduct van J. G. M. Meyer werd in Nederland uitgebracht door Timothy Hendrix.

