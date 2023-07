Conor Swail pakt eerste prijzen op openingsdag ‘North American’ week Spruce Meadows

'North American', de laatste week van de serie wedstrijden op Spruce Meadows in Calgary, begon gisteren met een dubbele overwinning voor Conor Swail. De Ier won de 5*-1.50m rubriek met Theo 160 (v. Christian) en het 1.45m met Count Me In (v. Count Grannus).

De 5*-1.50m proef was de eerste kwalificatie voor de Grand Prix op zaterdagavond. Als tweede in de ring reed Tiffany Foster met Battlecry (v. Vigo d’Arsouilles) een vlotte foutloze ronde. De 83,71 seconden bleef tot bijna het einde van de rubriek als beste tijd op het scorebord staan.

Het was eerst Daniel Coyle die op de KWPN’er Quintin (v. Quaprice Bois Margot), gefokt door D. van Tilburg, onder de tijd van Tiffany Foster dook. De Ier haalde met 79,23 seconden een hap van van Fosters tijd af. Maar als voorlaatste snelde Conor Swail zijn landgenoot nog voorbij en won met Theo 160 de proef in 78,45 seconden.

1.45m

Ook in de 5*-1.45m rubriek direct op tijd was Conor Swail weer de snelste van allemaal. Hij stuurde Count Me In in 67,89 seconden over de finish. Voor de break had Swail al de koppositie al in handen met Nadal Hero & DB (v. Kannan) met een tijd van 68,75 seconden. Maar na de break moest hij de eerste plaats uit handen geven aan zijn landgenoot Darragh Kenny met California Pie (v. Captain Cooper). Kenny was met 68,73 seconden slechts 0,02 sneller. Swail nam even later revanche met Count Me In door toch nog bijna een seconde van Kenny’s tijd af te snoepen.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht