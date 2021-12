Conor Swail verslaat Tiffany Foster in spannende barrage WB Fort Worth

De nieuwe wereldbekeretappe in Fort Worth van de Noord Amerikaanse league kreeg een uiterst spannende barrage. Leider in het Amerikaanse klassement Conor Swail moest nagelbijtend toezien hoe dicht Tiffany Foster bij hem in de buurt kwam. Met 0,09 seconden ging de eerste prijs toch naar Swail met Count Me In (v. Count Grannus). Foster en haar KWPN'er Figor (Querly-Elvis x Indoctro) moesten buigen voor de Ier en werden tweede.

Acht combinaties hadden zich geplaatst voor de barrage van de 4*-wereldbekerkwalificatie. De 24-jarige Ailish Cunniffe was de eerste die met Vivaldi du Theil (v. Quaprice Bois Margot) foutloos ging en de te kloppen tijd neerzette van 35,57 seconden. Na haar lukte het de geroutineerde Margie Goldstein met de net zo geroutineerde Dicas (v. Diarado) niet die tijd te verbeteren. Het paar bleef foutloos maar de tijd van 35,83 seconden was niet genoeg. Ook de daarop volgende Mexicaan Nicolas Pizarro die op Pia Contra (v. Conthargos) foutloze ronde sprong, kwam te kort met 37,11 seconden. Goldstein en Pizarro werden uiteindelijk vierde en vijfde.

Swail zet de boel op scherp

Conor Swail zette de boel op scherp met een ijzersterke ronde op de 14-jarige Hannoveraan Count Me In, die halverwege dit jaar overnam van Beth Underhill. De Ier draaide het paard kort voor de steilsprong in het midden van de piste en ging flying over de laatste oxer. Met de 33,18 seconden was hij ruim sneller dan zijn pupil Ailish Cunniffe.

Foster komt 0,09 te kort

Als laatste ging Tiffany Foster van start met de door H.W. van Lindenberg uit Eefde gefokte Figor. De Canadese reed net als Swail nergens een centimeter te veel, maar haar tijd van 33,27 was slechts 0,09 langzamer.

Swail behoudt een comfortabele leiding in het NAL klassement met 63 punten. Foster staat tweede met 59 punten, terwijl Natalie Dean (USA) derde staat met 41 punten.

Bron Horses.nl