Contract Kevin Jochems bij SF Equestrian wordt niet verlengd

In goed overleg hebben SF Equestrian en Kevin Jochems besloten om aan de tijdelijke verbintenis die in januari 2023 afloopt, geen vervolg te geven. Jochems werd als tijdelijke vervanger voor Bles aangesteld nadat die een voorlopige schorsing van de KNHS had gekregen wegens ovetreding van het dopingreglement.

In juli van dit jaar moest onverwachts en plots een vervanger worden gezocht door SF Equestrian voor Bart Bles die tijdens het Nederlands Kampioenschap voor Springruiters in Mierlo positief was bevonden op het gebruik van een drogerende substantie bij hemzelf. Daarop werd een contract gesloten met Kevin Jochems voor de duur van zes maanden om dan in januari te zien hoe dat het ervoor stond met Bles. Nu daar nog steeds geen duidelijkheid over is en het voor Jochems moeilijk te combineren valt het rijden voor diverse eigenaren en hun afzonderlijke belangen komt er dus alweer snel een einde aan de samenwerking.

Alleen met Jur Vrieling verder

SF Equestrian heeft besloten om alleen met Jur Vrieling door te gaan en geen tweede ruiter meer aan te stellen. Diverse paarden die Jochems bereed voor de SF stal zullen naar Vrieling verhuizen en enkelen zullen verkocht gaan worden.