Copycat Z naar Evergate Stables

De Zangersheide goedgekeurde hengst Copycat Z is verkocht aan de Evergate Stables van Jennifer Gates. Gates' coach Harrie Smolders heeft de zevenjarige hengst van Comilfo Plus Z dit weekend nationaal gestart in Wellington. Het leverde hem al een tweede plek op in een 1,30m-rubriek.

De jonge talentvolle Copycat Z is van de eerste jaargang van Comilfo Plus Z en komt uit Judy-Ann Melchiors voormalige Grand Prix merrie Carry Z (v. Caretano). Als vierjarige was de hengst al succesvol op het Z-Festival in Lanaken. Hij werd tweede met een 8.7 voor zijn verrichting.

De Duitse Angelique Rüsen debuteerde internationaal met Copycat Z op het WK voor jonge springpaarden. Kirsten Rombouts nam daarna de teugels over. Eind oktober kocht Evergate Stables de hengst.

Harrie Smolders heeft voor zijn pupil Jennifer Gates de eerste rondjes met Copycat Z gesprongen in Wellington deze week. Vrijdag werd het paar tweede in een 1,30m.

