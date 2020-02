Cornet 39 naar ruiter van Steve Guerdat, jonge Zwitserse talent Anthony Bourquard

Cornet 39 (v.Cornet Obolensky) werd eerder onder de Zweedse, Amerikaanse en Duitse vlag uitgebracht en gaat nu Zwitserland vertegenwoordigen. De opvallende verschijning is aangekocht door de nummer één van de wereld, Steve Guerdat, die hem aan zijn ruiter Anthony Bourquard te rijden geeft.

Guerdat’s ruiter Anthony Bourquard zal dit seizoen Cornet 39 gaan starten. De zoon van Cornet Obolensky werd door de Olympisch kampioen en wereld nummer één aangeschaft, zodat het jonge Zwitserse talent Bourquard zich verder kan ontwikkelen op niveau.

Succesvol

Cornet 39 werd Europees kampioen Young Riders in Arezzo in 2014 met de Zweedse Irma Karlsson. Daarna nam Lauren Hough de teugels over, nadat Paris Sellon het paard aangekocht had. Hough leidde de Cornet Obolensky-nazaat op tot het hoogste niveau en samen won het duo de 4* GP van Wellington in 2016. De nu 16-jarige Cornet is sinds 2017 onder het zadel van Daniel Deusser en werd aangekocht door de Stephex Stables. Hetzelfde jaar won Deusser met Cornet 39 de Wereldbeker in Oslo en het jaar erop voegde het koppel de Grand Prix van Parijs en de Wereldbeker van London aan hun palmares toe.

Zeer blij

De 24-jarige Anthony Bourquard vertelde aan GrandPrixReplay dat hij zeer blij is met de komst van dit toppaard: “Als het goed is, ga ik dit seizoen Cornet uitbrengen. Steve wilde een ervaren paard voor mij. Ik word op mijn wenken bediend en ik kan hem alleen maar bedanken. We duimen dat het past en de klik er is tussen ons.”

Hieronder de video van Deusser en Cornet 39 in de WB van Oslo:

Bron: GrandPrixReplay/Horses.nl