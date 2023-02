Cottard wint Audi Prijs over 1m60, Grand Slam VDL tweede

Toch nog een feestje voor het thuispubliek in Bordeaux, bij de afsluitende Grote Prijs over 1m60. Gregory Cotard en Cocaine du Val (v. Mylord Carthago) waren de enigen die foutloos bleven in de barrage en de dik 36.000 euro mee naar huis mochten nemen. Geen overwinning vandaag voor Marlon Modolo Zanotelli met Grand Slam VDL (v. Cardento). De Braziliaan was wel sneller, maar kreeg onderweg een balk. Gisteren won hij nog de Wereldbekeretappe met KWPN'er VDL Edgar M.