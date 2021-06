Coumans en Schuttert 1 en 2 in 1,40m Kronenberg

Met de achtjarige I.Johnnie Blue (v. Chacco-Blue) won Gabriel Coumans gisteren overtuigend het 1,40m in de Midden Tour op de Peelbergen. De man uit Deurne was in het Twee Fasen anderhalve seconde sneller dan Frank Schuttert op de Holsteiner Cartier SR (v. Canturenter). Ook Mel Thijssen en Leopold van Asten reden zich met een vijfde en een zevende plaats in de top tien.

In het tweede deel van de rubriek liet Gabriel Coumans zien hoe snel de tweede fase van het 1,40m-parcours kon worden gereden. Coumans klokte een tijd van 25,68 seconden en was daarmee ruim sneller dan Bruno Martins Costa die met Cornadina (v. Cornado II) de leiding in handen had met een tijd van 27,20 seconden. Niemand kon de Brabander meer voorbij komen.

Schuttert op anderhalve seconde

Frank Schuttert deed aan het einde van de rubriek nog een poging om de eerste plaats over te nemen. Maar met de negenjarige Holsteiner Cartier SR bleef hij steken op anderhalve seconde. Met zijn tijd van 27,15 bleef hij wel Martins Costa nipt voor.

Thijssen en Van Asten vijfde en zevende

Dat het in de kop van het klassement spannend was bleek wel door de vijfde plaats van Mel Thijssen met Galisha (v. Numero Uno). Haar 27,75 seconden zat nog binnen een seconde van Schutterts tijd. Ook Leopold van Asten bleef met VDL Groep Halloween (v. Clinton I) nog onder de 28 seconden. Met 27,91 werd hij zevende.

