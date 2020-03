Coyle en KWPN’er Eristov naar winst in 5* kwalificatie Palm Beach voor Maher en Explosion W

De Palm Beach Masters gingen dit weekend nog gewoon door, al heeft de organisatie te kennen gegeven dat op zaterdag het Winter Equestrian Festival seizoen 2020 zal eindigen met de 5* Palm Beach Masters Classic Grand Prix. Op vrijdag werd de kwalificatie verreden en hierin pronkte Jordan Coyle met de KWPN'er Eristov (v.Cicero Z van Paemel) bovenaan de uitslagenlijst. Ben Maher en zijn KWPN'er Explosion W (v.Chacco Blue) moesten in Coyle hun meerdere erkennen.

In de 1.55m direct op tijd proef stuurde Jordan Coyle Eristov zeer snel rond in 67.27. Dit was genoeg voor de Ier om de hoogste eer op te mogen eisen. Ben Maher kwam met Willy Wijnen’s Explosion W nog het dichtst in de buurt van Coyle. De Brit klokte 68.63 en kwam net wat tekort met een tweede plaats als resultaat. Billy Twomey en Lady Lou (v.Lord Z) pakte een derde prijs met een tijd van 69.62 seconden.

Speed Challenge

In de NetJets Speed Challenge was Sergio Alvarez Moya met de KWPN’er Charmeur (v.Numero Uno) iedereen de baas. De Spanjaard klokt een zeer snelle tijd van 58.43 seconden en pakte de winst. Het leek even of Mclain Ward er met de winst vandoor zou gaan. De Amerikaan stuurde Catoki (v.Catoki) door de finish in een razendsnelle tijd van 56.61 seconden maar een gevallen balk onderweg gooide roet in het eten. Moya won en Amanda Derbyshire (Lady Maria BH) en Nayel Nassar (Igor vd Wittemoere) eindigden als tweede en derde.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl