Coyle stuurt Legacy naar overwinning in met 137.000 dollar gedoteerde 3* GP Tryon

Daniel Coyle en Legacy (v.Chippendale Z) snelden door het Tryon Stadium naar een overwinning in de met 137.000 dollar gedoteerde ESI Footing CSI 3* Grand Prix in Tryon. Op de tweede en derde plaats volgden Ali Wolff en Santiago Lambre.

39 ruiters en amazones reden het uitdagende parcours van Olaf Petersen Jr., waarbij 11 combinaties zich kwalificeerden voor de barrage. Coyle en Legacy stopten de klok in de tweede ronde op 34.68 seconden en sleepten hiermee de overwinning in de wacht. Als een van de laatste ruiters die aan de barrage deelnam, wist Coyle dat hij snel moest zijn om Wolff’s leidende tijd te overtreffen.

‘Geen groot risico nemen’

Coyle merkte op: “Ali was snel, en toen ik zag dat Santiago haar niet kon verslaan, dacht ik: ‘Ze is erg snel!’ Mijn plan was om te proberen alle hindernissen correct te springen zonder wild te worden. Vanaf de eerste lijn kwam alles heel goed uit voor mij. Als er vanavond een groot risico genomen moest worden [om te winnen], zou ik het niet nemen, dus gelukkig is alles soepel verlopen voor mij.” Ali Wolff werd met Casall (v.Casall) tweede met een tijd van 35.68 seconden. Santiago Lambre had er met Comtess (v.Comme Il Faut) 35.96 seconden voor nodig en pakte een derde prijs.

‘Legacy heeft veel gelopen’

Twee jaar geleden wonnen Coyle en Legacy de $ 73.000 Lugano Diamonds Grand Prix 2* in Tryon, terwijl de merrie nog vrij groen was op internationaal niveau, en sindsdien zijn ze alleen maar verbeterd. “Legacy heeft veel gelopen sinds we hier voor het laatst waren”, vatte Coyle samen. “Ik dacht altijd dat ze een kampioenschapspaard was, [zelfs toen we hier waren] de laatste keer meereden en ze nog een beetje groen was.”

‘Vanavond was niet gemakkelijk’

Na in de zomer in Europa te hebben deelgenomen, was het duo bereid om de zware concurrentie aan te gaan in de Tryon Fall Series 2021. “Natuurlijk, dit is een stap terug van de Europese wedstrijden, maar vanavond was niet gemakkelijk en de barrage ging behoorlijk snel”, erkende hij.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Persbericht/Horses.nl