Cristello en Lynch pakken 1m45 Den Bosch

Op The Dutch Masters is de 1m45 rubriek zojuist gewonnen door Denis Lynch met de indrukwekkende KWPN-hengst Cristello (v. Numero Uno). De grote bruine is zeer succesvol onder de Ier; vorig jaar won het duo onder meer de Grote Prijs van St Tropez. De Amerikaanse Laura Kraut werd tweede met Constable II (v. Harley). Ook Marc Houtzager en Leopold van Asten reden zich in de prijzen.

De derde plaats was voor de Portugees Rodrigo Giesteira Almeida met GB Celine (v. Cardento), hij rijdt voor de stal van Eric Berkhof. Marc Houtzager werd vierde met Habitat BP (v. Dantos HBC).

Krappe tijd in basisomloop

In de basisomloop bleek de tijd een scherprechter voor een aantal topcombinaties. Ook Harrie Smolders en Escape Z (v. Emerald) zagen de barrage dankzij 1 strafpunt aan hun neus voorbij gaan. De hengst is erg gretig en ondanks een flinke dot gas aan het eind, kwam Smolders niet op tijd binnen. Voor Zwitser Bryan Balsiger was het helemaal zuur: hij miste de barrage op 1/100.

Verloop barrage

Er waren in totaal acht combinaties in de barrage, waaronder twee Nederlanders: Marc Houtzager en Leopold van Asten, die als laatste mocht starten met VDL Groep Elegant Hero Z (v. Echo van ’t Spieveld). De barrage werd begonnen door Marcus Ehning die met Cristy (v. Canturo) een balk aan de broek kreeg. Tweede starter was Rodrigo Giesteira Almeida die foutloos rondkwam in 33,67. Het was een knappe rit van de Portugees en zijn Celine: snel waar het kon en gecontroleerd waar het moest. De merrie kan draaien op een dubbeltje.

Houtzager en Habitat

Hierna reed Marc Houtzager met Habitat BP de ring in. De regerend Nederlands kampioen kwam, ondanks een draai van 180 graden naar de laatste steilsprong, niet aan de tijd van Almeida: 35,04 seconde. Hierna volgden Denis Lynch en Cristello, die met zijn grote gallopades naar 33,45 seconden en de leiding reed. Jos Verlooy nam vervolgens alle risico’s om hen in te halen, maar zijn snoeiharde laatste lijn resulteerde in een balk op de laatste hindernis. De Belg liet wel zien hoe hard het kon: 32,12 seconden. Ook zijn opvolger Jérôme Gúery moest een tijd onder de 33 seconden bekopen met een balk.

Kraut in het ritme

Laura Kraut ging vervolgens met veel risico en snelheid door de baan met KWPN-ruin Constable II. De Amerikaanse heeft meer grote rubrieken gesprongen dan de meeste van haar concurrentie vanmiddag. Ze was tot vorig weekend volop aan de slag in Wellington, Florida. De Amerikaanse routinier haalde Lynch net niet in, maar kwam met 33,58 seconden wel voor Almeida uit. Laatste starter Leopold van Asten reed met VDL Groep Elegant Hero Z voor wat hij waard was. Een balk op de oxer bracht de Nederlander uiteindelijk naar plaats zeven in het eindklassement.

Uitslag

Bron: Horses.nl