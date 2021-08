Cristy van Marcus Ehning uit de wedstrijdsport

De vijftienjarige merrie Cristy Z (v. Canturo), die met Marcus Ehning veel hoogtepunten beleefde in de springsport, gaat met prepensioen. Dat heeft de ruiter bekendgemaakt. Cristy zal voor de fokkerij worden ingezet. Judith Gökel kocht de merrie toen ze vier jaar oud was, drachtig en met een veulen aan de voet. Maar al snel bleek dat er meer in zat.

Cristy werd vanaf 2013 internationaal uitgebracht door de Zweedse Nicole Persson, die haar tot 1m40 niveau bracht. In 2014 nam Ehning de teugels over. In zeven jaar startte de Duitser haar 216 keer in de hogere klassen, wat leidde tot 80 klasseringen. Vooral in 2018 en 2019 waren er veel successen op vijfsterrenniveau.

Drachtig

Cristy is momenteel drachtig van Cornado NRW, de inmiddels 18-jarige bekende schimmelhengst, die ook door Ehning wordt uitgebracht.

Bron: Instagram / St-Georg / Horses.nl