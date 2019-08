CSI Ommen: Morsink wint 1,50m, Moerings knalt over 2,15m hoge muur

Er zijn niet veel evenementen in Nederland waarbij paardensport en entertainment zo naadloos in elkaar lopen als op het internationaal springconcours CSI Ommen. Het publiek staat rijendik op de tenen om niks te missen wat er ’s avonds afspeelt in de hoofdring. Velen zagen op vrijdag de 1,50m overwinning van Gerben Morsink, nog minder misten de spectaculaire Puissance-zege over een 2,15m hoge muur van de pas 20-jarige Bas Moerings en daarna bleef het nog lang gezellig op het terrein van de familie Schuttert.

Internationaal rijden kunnen springruiters wekelijks, maar voor zoveel toeschouwers zoals op CSI Ommen is niet iedereen gewend. De Ommense lucht zindert met topsport, medeleving en enthousiasme. Het scheelde niet veel of de 1,50m rubriek om de NIJWA Prijs werd gewonnen door de Grote Prijs-winnaar van vorig jaar, thuisrijder Pim Mulder, ditmaal op BCO Milton Z (v. Mylord Carthago). Maar het was Gerben Morsink die de jackpot van 7.500 euro meenam naar Beuningen. Hij had zijn toppaard Navarone Z (v. Nabab de Reve) gezadeld, de nummer vijf op het NK springen. Derde werd Maikel van der Vleuten op Sildouch Z (v. Spartacus TN).

‘Het liep heel safe en simpel’

Dankzij Gerben Morsink bleef de prijs in Overijssel, maar dat had maar zo anders kunnen zijn met maar liefst zeventien ruiters in de barrage. “Het liep heel safe en simpel. Ik ben aan het uittesten hoe hard ik met Navarone kan. Ik denk dat het nog sneller kon, maar dit was genoeg voor vandaag”, lacht hij. “En wat een fantastische sfeer en fantastische toeschouwers hier. CSI Ommen is een topconcours. Alles professioneel voor elkaar, volop de ruimte om met je paard te werken. Ja, ik kom hier graag!”

‘Alsof dit 1,50m een L-parcoursje is’

Morsink is sowieso in zijn sas. “De laatste tijd is Navarone heel constant. Goed op het NK, goed in Tubbergen, dubbel nul in de 1,55m Grote Prijs van Arnhem, slechts één foutje in de vijfsterren Grote Prijs van Geesteren en nu hier een overwinning. De controle houden over hem is nog steeds een aandachtspuntje. Dressuurmatig is hij top te rijden, maar in de ring gaat hij er helemaal voor. Dat hoort ook wel bij het paard. Het gevoel op de sprong is wel fantastisch. Hij doet het zo simpel, alsof dit 1,50m een L-parcoursje is. Echt een crack. En het is de laatste uit onze fokmerrie Dakina die ons zoveel goede paarden bracht.”

Global Champions Tour

Wat Gerben Morsink zondag in de Grote Prijs van plan is, doet hij nog niet helemaal uit de doeken. “Ja, ik ga ervoor, maar moet m’n gedachten er wel bijhouden voor Valkenswaard volgende week. Ik mag meerijden op de Global Champions Tour wedstrijd. Er waren twee startplekken te vergeven en die hebben Henk van de Pol en ik gekregen van de bondscoach. Ik kijk ernaar uit. Vorig jaar werden we tweede op het NK, maar besloot ik gas terug te nemen omdat Navarone nog maar negen jaar was en er nog niet helemaal klaar voor was. Het was beter om de tijd te nemen. Die planning, daar praat je over met collegaruiters. Ik heb het geluk dat ik in een paardenregio zit met mensen met hart voor het dier. Uiteindelijk trek je je plan en dat pakt nu goed uit”, vertelt Morsink, die zijn tijd verdeelt over de paarden en zijn softwarebedrijf dat een digitaal stalmanagementsysteem heeft ontwikkeld.

‘Ben wel een ijskonijn’

De vrijdagavond werd afgesloten door negen ruiters die zich aan het Puissance springen waagden. Terwijl de muur steeg hoger gebouwd werd, vielen er ruiters af. Uiteindelijk was Bas Moerings de enige die de hoogte van 2,15m trotseerde met Fosther (v. Vigo d’Arsouilles), het paard waarmee hij een paar weken geleden teamgoud won op het EK Young Riders. “Ja, hij is niet de moeilijkste”, lacht hij. “Wat er door me heengaat als ik op zo’n hoge muur afrijd? Ach, ik word er niet warm of koud van. Ben wel een ijskonijn. Ik heb er ook niet voor geoefend. Je paard doet het of doet het niet. Je hebt er één nodig die voor je door het vuur gaat. Fosther bijvoorbeeld. Hij is groot, heeft alle vermogen, een super voorbeentechniek, een super lichaamsgebruik en een geweldig karakter. En niet onbelangrijk, ik ken hem door en door. Hij is bij ons geboren. Morgen start ik hem in de Medium Tour finale. Of dit een goede voorbereiding was? Misschien wordt hij er wel beter van. Moet hij zich eindelijk eens inspannen. Toen ik hem naar die laatste muur reed, had hij er gewoon zin in. Hij vond het leuk!”

Overige rubrieken

De overige drie internationale rubrieken op vrijdag werden gewonnen door Francine Wartena (1,20m Trebbe Groep Prijs) op Diva, Josta van Straaten (1,35m Rabobank Vaart en Vechtstreek) op Ciao Bella S en de Amerikaanse Julie Welles (1,45m Lodewijk Assurantiën Prijs) op Nouvelle.

Bron persbericht