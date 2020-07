CSI Twente druk met voorbereidingen voor 2021

Waar normaliter deze dagen op het Erve Maathuis een compleet tentendorp zou zijn opgebouwd, liggen de terreinen er nu stil en verlaten bij. Ook het CSI Twente 2020, dat woensdag van start zou gaan, is vanwege de coronacrisis geschrapt. De geplande 46ste editie schuift noodgedwongen een jaar op. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli gaat alleen -zij het online- de Grand Prix Sales door, een nieuwe exclusieve veiling voor spring- en dressuurveulens.

Dat betekent niet dat de organisatie van het grootste evenement voor springruiters in de regio Overijssel zich momenteel verveelt. “Normaal gesproken zouden we nu bezig zijn met het afronden van de accommodatie, de laatste hete fase van inschrijvingen en sponsoring. Op die gebieden gebeurt nog altijd heel veel in de laatste week voor we beginnen. Het zijn vooral de aan sport gerelateerde zaken, omdat ruiters vaak vier weken van tevoren nog niet precies weten of en met welke paarden men deel kan nemen in een druk buitenseizoen. En wanneer hierin wijzigingen optreden, geldt dat dikwijls ook voor de entourage van ruiters met studenten, handelsrelaties en sponsors inclusief hotellerie. Omdat die dingen momenteel niet aan de orde zijn, kunnen we nu juist bezig met zaken waaraan we anders niet toekomen.”

Nationale erfgoedlijst

Zoals met het wekelijkse contact met de andere vier topsportevenementen in Twente: de Enschede Marathon, FBK-Games, Military Boekelo-Enschede en Triathlon Holten. Samen vormen de vijf Twentse topsportevenementen de Stichting International Topsport Events Twente (ITET). Maathuis: “Elke week hebben we een videovergadering om allerlei ontwikkelingen met elkaar door te nemen. Al sinds het begin van de coronacrisis hebben we veelvuldig contact met elkaar en ondertussen zitten we in meerdere nationale overleggremia om de sport weer te kunnen activeren.”

“Als ITET nemen we nu ook het voortouw om op verzoek van het NOC*NSF te komen tot een centraal aanspreekpunt voor de grootste Nederlandse topsportevenementen, zodat het NOC*NSF niet met elk evenement individueel om tafel hoeft. Deze week praten we tevens met de Nederlandse Sportraad om te komen tot een nationale erfgoedlijst voor Nederlandse topsportevenementen. Het gaat om de verankering van jaarlijks terugkerende topsportevenementen in het Nederlandse topsportbeleid, dat nu nog veelal ad hoc wordt ingevuld rond eenmalige evenementen zoals EK’s, WK’s of OKT’s. De klassieke evenementen behoren tot het DNA van de Nederlandse topsportcultuur en bieden topsporters en talenten structureel een uniek podium in eigen land.”

Topteam Sport en Sportinnovator

“Als ITET zijn we op dit moment in opdracht van het Topteam Sport van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bovendien druk met een rapportage in het kader van Sportinnovator, het sportinnovatienetwerk van Nederland”, gaat Rob Maathuis verder. “Het Topteam Sport is op zoek naar organisaties die sport, techniek en wetenschap samenbrengen en daarvoor willen we onze evenementen structureel inzetten als een soort van ‘fieldlab’. De rapportage moet in het najaar afgerond zijn.”

Logistieke afstemming

Ook een nieuwe kijk op de organisatie van hippische evenementen past in deze strategie. “De doelstellingen van de Europese Hippische Federatie (EEF) zijn mede door de coronacrisis heel actueel geworden. Een belangrijk streven is te komen tot een veel betere logistieke afstemming van het schema voor concoursen, zodat er veel minder gereisd hoeft te worden. Mens en dier worden hierdoor minder belast en het is beter voor het milieu. We moeten meer terug naar de basis. Waarom zou je met je paarden naar Dubai gaan, als je ook in Nederland kunt rijden? Er moet meer regionaal en aan het welzijn van dieren gedacht worden. Hiermee haal je critici van de paardensport de wind uit de zeilen.”

Data voor 2021

Rob Maathuis: “Ons concours staat dan van 9 tot en met 13 juni op de agenda. Vroeg, maar dat heeft te maken met de opbouw richting Olympische Spelen. Paarden moeten negen dagen voor vertrek in quarantaine en vliegen op 16 juli naar Japan. Twee weken na ons is het CHIO Rotterdam, een week erna het CHIO Aken en in het laatste weekend voor de quarantaine de Global Champions Tour in Valkenswaard.”

Het programma in 2021 zal niet of nauwelijks afwijken van het schema dat voor deze week was gepland. “We hosten dan met een jaar vertraging onder meer de eerste editie voor de halve finale van de Longines EEF Jumping Nations Cup Series, waaraan we ons de komende vijf jaren verbonden hebben.”

Bron: Persbericht