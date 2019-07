CSI Zuidwolde krijgt ‘een goede beoordeling van de NVWA’

De concours-organisatie van CSI Zuidwolde kreeg donderdagmiddag onverwacht bezoek van twee medewerkers van de NVWA, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Zij inspecteerden het gehele concours complex, niet alleen op hygiëne, maar ook op het welzijn van de springpaarden, grooms en ruiters. De NVWA kwam tot de conclusie dat het bestuur er meer dan genoeg aan deed om het mens en dier zo aangenaam mogelijk te maken.

Er werd een inventarisatie gemaakt van het aantal waterpunten dat beschikbaar is voor paarden en mensen, de temperatuur in de stallen werd op diverse plaatsen gemeten, er is gekeken wat gedaan is aan ventilatie en ook douches en toiletten voor grooms en ruiters werden geïnspecteerd. Verder werden de wasplaatsen voor de paarden gecontroleerd en werd de grote koel-vernevelaar aan een onderzoek onderworpen.

‘Een goede beoordeling van de NVWA’

In een gesprek kreeg het concours-bestuur te horen dat er geen punten van kritiek waren gevonden en dat de organisatie heeft laten zien dat er volop aandacht is besteed aan het welzijn van dier en mens. Geconstateerd werd dat door de ventilatie die overal in de stallen aanwezig is, de gevoelstemperatuur lager is dan de atmosferische buitentemperatuur. Bestuurslid Jan Broek en voorzitter Christiaan Hendriksen waren ingenomen met de positieve resultaten dat het bezoek heeft opgeleverd. “Wij proberen er alles aan te doen om de omstandigheden zo goed mogelijk voor de paarden en natuurlijk ook de grooms en ruiters te maken. Dan is het natuurlijk mooi dat je met alle extra investeringen die je daarvoor doet, een goede beoordeling van de NVWA krijgt”, aldus organisator Broek, die vijftien jaar geleden aan de wieg stond van het CH de Wolden.

Bron: Facebook CH De Wolden/Horses.nl