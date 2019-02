CSI3* Neumünster: Max Haunhorst kampioen, Willem Greve beste Nederlander op plaats zeven

Zojuist is in Neumünster het kampioenschap van de VR Classics 2019 verreden. De winnaar van vorig jaar, Felix Hassman, wist zich met Cayenne WZ (Claudio x Ramirado) ook dit jaar te plaatsen voor de barrage, maar met 42,58 sec was hij deze keer niet snel genoeg om zijn titel te prolongeren.

Geruime tijd ging Tobias Meyer met Quintair (Quintero x Con Air) stevig aan de leiding, hij zette de tijd op scherp met 41,90 sec maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met een derde plaats. De overwinning ging vanmiddag naar Max Haunhorst die met Chaccara (Chacco-Blue x Quidam de Revel) een razendsnelle rit had van 41,28 sec en met slechts 0,03 sec verschil Rolf-Göran Bengtsson en Oak Grove’s Carlyle (Casall x Corrado I) voor wist te blijven en de Zweed daarmee naar de tweede plaats verwees.

Beste Nederlander

Van de Nederlandse ruiters wisten alleen Gerben Morsink en Willem Greve zich te plaatsen voor de barrage. In het zadel van Zypria S (Canturo x Lux Z) was Willem Greve met 43,91 sec en de zevende plaats de beste Nederlandse combinatie. Gerben Morsink kreeg een fout in de barrage (44,49 sec) en eindigde met Navarone (Nahab de Reve x Amor) op de tiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl