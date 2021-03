CSIO5* La Baule verplaatst, St. Gallen eerste landenwedstrijd locatie

De CSIO5* van La Baule waar de eerste landenwedstrijd van het seizoen verreden zou worden, zal worden verplaatst naar een andere datum. Eigenlijk zou het Nations Cup-seizoen half mei beginnen in de Franse plaats, maar nog steeds gooit corona, en voor een deel natuurlijke ook Rhino, roet in het eten.

De organisatie van La Baule heeft de wedstrijd opgeschoven naar half juni in de hoop dat het dan gewoon door kan gaan. Hierdoor zal het Nations-Cup seizoen moeten gaan beginnen in het Zwitserse St. Gallen. Op dit moment staat de CSIO5* nog steeds op de planning voor 3 tot 6 juni. Het is natuurlijk afwachten of de omstandigheden het toelaten om de wedstrijd ook daadwerkelijk plaats te laten vinden, zoals eigenlijk al de hele corona periode het geval is. Team Nederland heeft van de FEI beide wedstrijden toegewezen gekregen om punten te verzamelen, evenals de CSIO5*-wedstrijden van Rotterdam en Falsterbo.

Bron: Spring-Reiter.de/Horses.nl