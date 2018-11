Cukuta onder Doron Kuipers opnieuw sterk in Sevilla

De prijzenregen houdt maar niet op voor Doron Kuipers op de Sevilla Tour. Gisteren werd de ruiter uit Mijnsheerenland tweede in de 1,45m Rankingproef met de achtjarige merrie Cukuta (v. Carthago). Met de Holsteinse merrie was hij in Carmona al twee keer tweede en won een 1,40m in de eerste week.

Maar liefst veertien ruiters hadden zich voor de barrage geplaatst van de 1,45m-rubriek die meetelt voor de wereldranglijst. De Italiaanse springruiter Juan Carlos Garcia was de afgetekende winnaar op BWP-hengst Gitano V Berkenbroeck (v. Nabab de Reve). Als enige wist Garcia met de tijd van 29,87 seconden onder de 30 seconden te rijden.

Doron Kuipers kwam met Cukuta tot 30,85 seconden wat hem de tweede plek opleverde en de nodige rankingpunten. Vlak achter hem werd Lars Bak Andersen derde in 30,91 seconden. De Deen had de Hannoveraanse merrie 3Q Qalisya (v. Stedinger) gezadeld waarmee hij afgelopen weekend zevende was in de Grand Prix.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl