Daan van Geel en Joost Martens winnen CSI3* 1,40m Ommen

Op CSI Ommen werd vandaag de eerste CSI3* proef gesprongen. Maar liefst 125 combinaties gingen van start in de 1,40m twee-fasen-proef waardoor er een dubbel klassement ontstond. Daan van Geel en Joost Martens voerde uiteindelijk de lange lijst aan en sprongen naar de overwinning.

Daan van Geel en Joost Martens waren de enige twee ruiters die hun paarden onder de 29 seconden naar huis wisten te rijden. Van Geel deed dit uiteindelijk het aller snelste en stuurde Idaloma (v. Zirocco Blue) in 28.55 seconden naar de overwinning. Deze prijs moest hij delen met Martens, die op zijn beurt 28.99 seconden nodig had om Cosimo (v. Cosmeo) foutloos te finishen.

Razendsnelle top vier

Hessel Hoekstra en de Amerikaanse Ashley Vogel deelden de tweede plaats. Hoekstra stuurde Jazz-Men Impressed (v. Marius Claudius) in 29.15 seconden door het parcours heen en bleef zo nipt voor Betram Allen, die met Carrera Denfer (v. Connor) derde werd. In dit klassement was er meer Nederlands succes voor Britt Schaper die Guidam Sohn the Second Z (v. Guidam Sohn) naar de vierde plek stuurde. Ashley Vogel bleef in het andere klassement nipt voor Michael Kölz die op zijn beurt weer voor Eric Ten Cate en Horsedeals Nada van Spieveld (v. Elvis Ter Putte) bleef. Ten Cate werd in 31.57 seconden vierde.

