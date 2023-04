Daan van Geel wint Youngster 1,45m Linz, Eric Ten Cate derde

In het Oostenrijkse Linz wordt dit weekend een CSI3* concours gesprongen. Daan van Geel won vandaag de hoofdrubriek voor zeven- en achtjarige en stuurde Lourdes (v. Grandorado) in het 1,45m naar de overwinning. Ook Eric Ten Cate liet van zich horen en reed Prima Donna Van T Roosakker (v. Comme Il Faut) naar de derde plaats.

In de finale voor zeven- en achtjarige springpaarden reed Daan van Geel zijn zevenjarige Lourdes naar de overwinning. Het parcours was gebouwd met een hoogte van 1,40m/ 1,45m en Daan van Geel had 33.55 seconden nodig om de overwinning naar zich toe te trekken. Max Kühner weerhield Eric Ten Cate van de tweede plek en reed Eic Schabernack (v. Cornet Obolensky) in 33.57 seconden naar het zilver. Ten Cate had op zijn beurt 34.16 seconden nodig om Donna Van T R naar de finish te sturen en werd derde.

Uitslag

Bron: Horses.nl