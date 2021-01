Dana Blue is KWPN-springpaard van het jaar

Met een overwinning in het 1.45m in Sentower Park gisteravond liet de 13-jarige schimmelmerrie Dana Blue (v. Mr. Blue) met Maikel van der Vleuten nog even zien hoe speciaal ze is. Haar kwaliteit en winnaarsmentaliteit hebben al voor vele successen gezorgd. Het KWPN maakt nu bekend dat ze haar favorietenrol ook waarmaakt in de strijd om de titel KWPN Horse of the Year in de springrichting.

Voor het eerst wordt er een KWPN Horse of the Year gekozen in zowel de dressuur- als de springrichting. Bij de springpaarden kreeg de door Jan Bocken uit Weert gefokte Dana Blue (Mr.Blue uit Tulana prest van Hemmingway) veruit de meeste publieksstemmen.

Veel geloof in Dana Blue

De successen van Dana Blue zijn het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de families Bocken en Van der Vleuten, die jarenlang samen eigenaar waren van de bijzondere schimmelmerrie. “We hebben altijd veel geloof gehad in Dana Blue en mijn vrouw Jenny heeft haar als vijfjarige op een paar concoursen uitgebracht. Toen raakte ze zwanger en hebben we de stoute schoenen aangetrokken en zijn we naar familie Van der Vleuten gestapt”, vertelt hoefsmid Paul Bocken, die haar samen met zijn vader Jan fokte.

“Maikel had al met twee andere Mr. Blue-dochters goed gepresteerd, Parmala Douche en Sapphire. Laatstgenoemde kende ik omdat ik haar zelf besloeg bij de VDL Groep en ze leek me een beetje hetzelfde karakter te hebben als Dana Blue, die in de omgang ook zeker speciaal is. Mijn vader Jan en mijn vrouw Jenny zijn toen met Dana naar familie Van der Vleuten gegaan om haar te laten proberen, en ze kwamen allebei dolenthousiast thuis. Maikel voelde gelijk een geweldige klik met haar, en dat is het begin gebleken van een geweldige carrière.”

Fokkersdroom

Afgelopen jaar wonnen Maikel van der Vleuten en Dana Blue onder meer twee weken op rij de Grand Prix van CSI4* Saint Tropez en eerder behaalden ze al overwinningen in de 1.60m-Grand Prix van CSI5*-GCT Valkenswaard, de 1.60m-Grand Prix van CSIO5* Geesteren, het 1.50/1.60m van CSI5*W Oslo en het 1.55m op CSI5* Indoor Brabant. Ook nam het duo deel aan het EK in Rotterdam.

“We zijn heel blij dat alle verwachtingen zijn uitgekomen, sterker nog: ze zijn absoluut overtroffen! Maikel is een fantastische ruiter en ze hebben Dana altijd geweldig gemanaged bij Stal Van der Vleuten. Zeker in het begin waren er best vaak wat mensen die dachten dat Dana er in het hogere werk niet over zou kunnen, maar Maikel heeft vanaf het begin gezegd: ‘We moeten gewoon rustig blijven, dan springt ze straks Grote Prijzen’. Het is voor ons een fokkersdroom die is uitgekomen en het is geweldig dat dit ook nog eens is beloond met de titel KWPN Horse of the Year. Voor ons was ze al een ‘horse of a lifetime’!” Familie Bocken is tot 2019 mede-eigenaar van Dana Blue gebleven, die sindsdien in gedeeld eigendom is van Stal Van der Vleuten en hun sponsor Marta Ortega.

Bron: KWPN / Horses.nl