Dana Blue keert nooit meer terug in de ring

Stal van der Vleuten kreeg een fikse tegenvaller te verwerken deze week toen duidelijk werd dat zijn voormalige topmerrie Dana Blue (v.Mr Blue) nooit meer goed genoeg zal herstellen om topsport te kunnen bedrijven.

“Na een ongelukkige val verleden jaar maart tijdens het concours hippique in Doha moest de merrie geopereerd worden. Het herstel zou ongeveer een jaar gaan duren en hoewel de oorspronkelijke blessure wel genezen is, blijft haar voorknie verdikt en kan ze deze niet meer volledig buigen. Op foto’s is wat afvlakking van de scharnierpunten te zien. Op hoog niveau springen is dus geen optie meer”, aldus een teleurgestelde Maikel van der Vleuten.

De nog maar 14-jarige merrie zal nu zeer waarschijnlijk ingezet gaan worden voor de fokkerij want een moeder met de kwaliteiten van Dana Blue is goud waard.

Bron: Omroep Brabant