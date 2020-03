Dani G. Waldman stuurt Queensland E naar winst in 5* GP Palm Beach

Dani G. Waldman pronkte gisteren met het voormalige toppaard van Frank Schuttert Queensland E (v.Quickfire de Ferann), bovenaan de uitslagenlijst van de 300.000 dollar 5* GP van de Palm Beach Masters. De Israëlische wist als enige twee rondes de nul op het scorebord te houden en pakte de hoofdprijs. Brian Moggre en Jessica Springsteen complementeerden Waldman op het podium.

Zes van de 40 combinaties hield in de eerste ronde van het pittige 1.60m parcours alle balken in de lepels. In de barrage barstte de strijd los en het was Dani G. Waldman die als tweede starter de ring betrad. De amazone stuurde Queensland E, die Waldman sinds januari van dit jaar onder het zadel heeft, in 38.01 seconden door de finish en de winst naar zich toe trok.

Waldman: “Queensland sprong ongelofelijk! Ik dacht eigenlijk tijdens de warming-up dat hij maar wat gewoontjes begon en toen sprong hij in de eerste ronde zo ontzettend goed. Ik had iets moeite om hem een beetje door te krijgen en vandaag voelde het alsof ik het eindelijk voor elkaar had.” De amazone vervolgde: “We waren al een tijdje op zoek naar een ander paard voor het hoogste niveau en Alan [Waldman] had dit paard al een tijdje in zijn vizier. We wisten beiden niet of het het beste paard was dat we ooit gezien hadden, maar Alan was er zeker van dat dit mijn paard was. Hij vertrouwde erop dat ik hem kon rijden en ik vertrouw op Alan!”

Top van het klassement

De Amerikaan Brian Moggre deed een zeer goede poging Waldman van haar troon te stoten. De ruiter reed zijn MTM Vivre Le Reve (v.Ustinov) zeer snel rond in 37.52 seconden, maar moest zijn snelheid bekopen met een fout. Zo werd de pas 18-jarige Moggre de snelste vierfouter en eindigde als tweede achter Waldman. Jessica Springsteen volgde Moggre op de voet. De Amerikaanse deed er met RMF Zecilie (v.Acolord) 37.78 over en maakte het podium compleet op de derde plaats. Eve Jobs (Venue d’Fees des Hazalles) en Jorge Matte Capdevila (Dublin van Overis) nestelden zich op de plaatsen vier en vijf in het klassement.

Katherine A. Dinan kwam ook aan de start in de 5* Grand Prix met KWPN’er Brego R’N B (v.Namelus R) en viel door een tijdfout in het basisparcours buiten de barrage, maar werd nog wel negende. Hetzelfde overkwam Daniel Coyle met de KWPN’er Farrel (v.Cardento) en dit duo werd nog 11e.

Bron: Horses.nl/Persbericht