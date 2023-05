Daniel Coyle en Gisborne VDL aan kop in 5* 1.50m kwalificatie Vancouver

In het Thunderbird Show Park in Vancouver begon gisteren de eerste week van de Major League Showjumping reeks. De 1.50m hoofdrubriek van de donderdag, een kwalificatie voor de Grand Prix, kwam op naam van de Ier Daniel Coyle met de KWPN'er en in Zweden goedgekeurde hengst Gisborne VDL (Zirocco Blue VDL x Goodtimes). Coyle bleef de Canadese amazones Ali Ramsay met Bonita vh Keizershof Z (v. Bustique) en Kara Chad op Quidamo F (v. Quality) nipt voor.

Dertien combinaties gingen van start in de barrage en ze maakten er een mooie strijd van. Tussen de snelste tijd van Daniel Coyle en de langzaamste tijd van Charlotte Jacobs zat slechts twee seconden. Voordat Daniel Coyle in de ring kwam had Ali Ramsay de snelste tijd van 37,97 seconden in handen met de twaalfjarige merrie Bonita vh Keizershof Z. Kara Chad had zich op de tweede plek genesteld met Quidamo F, ook met een tijd onder de 38 seconden, namelijk 37,97 seconden.

Gisborne is niet de snelste

Coyle en Gisborne VDL stopten de klok vervolgens op 37,59 seconden en namen de leiding over van Ramsay. “Omdat Gisborne een grootramig paard is en niet de snelste, deed ik een galopsprong minder van de eerste naar de tweede hindernis. En toen gingen de roll-backs heel goed en ook natuurlijk door geluk viel alles op de goede plek,” zei de nummer 20 van de wereld.

Hoge verwachtingen

Gisborne is een relatief nieuw paard voor Coyle, de hengst, gefokt door de VDL Stud, kwam in december op stal. De 5* 1.50m van donderdag is hun eerste internationale overwinning en derde podiumplaats. “Alles wat we tot nu toe van hem gevraagd hebben is briljant en we hebben hoge verwachtingen van hem”, legt Coyle uit. “Hij begint nu ook uit te vinden dat snel naar deze hoge hindernissen gaan goed is.”

